الصحة: 10 شهداء و65 مصابا وصلوا مستشفيات غزة خلال 48 ساعة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 10 شهداء بينهم متأثرًا بجراحه و65 مصابًا مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقرير إحصائي يوم السبت، أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حتى اليوم 1,481 شهيدًا و5,254 مصابًا، فيما بلغ عدد من جرى انتشالهم من تحت الأنقاض 836 شهيدًا.

وذكرت أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت 74,370 شهيدًا، و175,371 مصابًا.

وتصعد قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، عبر القصف الحوي والمدفعي وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.