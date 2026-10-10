مصطفى البرغوثي: نحن ضد تأجيل الانتخابات التشريعية، و نريد ضمانات بأن التأجيل و الإلغاء لن يتكرر مع الموعد الجديد

وطن للأنباء: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، الدكتور مصطفى البرغوثي، نحن ضد تأجيل الانتخابات التشريعية، و نريد ضمانات بأن التأجيل و الإلغاء لن يتكرر مع الموعد الجديدنحن ضد تأجيل الانتخابات التشريعية ،و نريد ضمانات بأن التأجيل و الإلغاء لن يتكرر مع الموعد الجديد

وتابع في تصريحات صحفية، "من الجيد أنه تم الاستجابة لمطلبنا بأن تجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية في نفس الوقت و أنه تم وقف التعيينات لعضوية المجلس الوطني كبديل للانتخابات الديموقراطية الحرة وهي تعيينات يجب ان تلغى جملة و تفصيلا". مضيفاُ، "لا بد عبر الحوار الوطني الجامع الذي يجب ان يشمل جميع القوى دون اسثناء من مراجعة لقانون الانتخابات لإلغاء كل ما يقيد الحق الديمقراطي في الترشح و الانتخاب وضمان النزاهة الكاملة للانتخابات".

كما ان الحوار الوطني الجامع يجب ايضا ان يكرس لبلورة استراتيجية وطنية موحد لمواجة حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة و حرب الإرهاب الاستيطاني و التطهير العرقي في الضفة الغربية و القدس.