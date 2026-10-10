الاحتلال يعتقل شابا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سيف خالد شحادة (26 عاما)، عقب مداهمة منزله في الضاحية، وهو من سكان مخيم نور شمس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل عائلة علارية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت الشاب قاسم سلطان علارية، وأخضعته للتحقيق الميداني.

كما نشرت قوات الاحتلال فرق المشاة في الشارع الرئيسي للضاحية، وأوقفت المركبات ومنعتها من المرور، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.