مستوطنون يهاجمون مزارعين في قفين شمال طولكرم ويختطفون ثلاثة منهم

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين في بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا المزارعين في منطقة ظهر العبد، وسرقوا محاصيل الزيتون ومعدات القطاف، واختطفوا ثلاثة مزارعين، وهم: محمد حسن هرشة، ومحمد حمزة هرشة، وصلاح حمزة هرشة، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

وأفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتسجيل 12 اعتداء للمستعمرين على الأقل منذ صباح اليوم السبت، في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحا.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، واحتجاز مواطنين والاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل، إلى جانب سرقة ممتلكات ومهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق طرق.