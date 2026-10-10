29 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

وطن للأنباء: تنقل أكثر من 29 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 45 مطلوبا للقضاء.

وأوضحت الشرطة، أن عدد المغادرين بلغ (14179) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (15104) شخصاً، وكانت حركة المسافرين نشطة.

وقبضت الشرطة، خلال الفترة نفسها على 45 مطلوبا للقضاء، وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وتواصل طواقم هيئة المعابر والحدود، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمدنية العاملة على المعبر، جهودها لتسهيل حركة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، لا سيّما للحالات الإنسانية والمرضية، بما يضمن سرعة الإجراءات وانسيابية الحركة.