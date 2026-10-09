الاحتلال يقتحم علار ودير الغصون وعتيل شمال طولكرم

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدات علار ودير الغصون وعتيل شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سيرت الياتها وفرق المشاة في شوارع وأحياء هذه البلدات، ومنعت حركة تنقل المواطنين والمركبات واعترضوا سيرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل عرف منها: منزل لعائلة العاهد في دير الغصون حيث اعتلت سطحه، ومنزل الأسير المحرر المبعد إلى مصر أيمن شتيوي، ومنزل الأسير المحرر أدهم اليونس في علار، دون أن يبلغ عن اعتقالات.