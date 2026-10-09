الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة وفتاة بين شهيدة وجريحة في قطاع غزة منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن نحو "50 ألف امرأة وفتاة قتلن أو أصبن بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يعادل واحدة من كل 21 امرأة وفتاة في القطاع".

وقالت رئيسة العمل الإنساني في الهيئة صوفيا كالتورب، خلال إحاطة صحفية في جنيف، إن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة استشهدن، فيما أصيبت 11,700 امرأة وفتاة بجروح بالغة تسببت بإعاقات دائمة.

وأوضحت أن معظم الضحايا استشهدن "خلال العامين الأولين من الحرب، إلا أن العنف استمر رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل عام، مشيرة إلى استشهاد 277 امرأة وفتاة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025".

وأضافت أن نحو مليون امرأة وفتاة أجبرن على النزوح من منازلهن، فيما لا تزال الغالبية العظمى منهن نازحات، وتعيش كثيرات منهن في خيام أو بين أنقاض منازلهن.

وحذرت كالتورب من أن عدد الأسر التي تعيلها نساء تضاعف، إذ أصبحت النساء يعِلن أسرة واحدة من كل أربع أسر في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن انخفاض التمويل أضعف بشدة المنظمات النسوية، موضحة أن 13 منظمة من أصل 14 شملها الاستطلاع أفادت بأنها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأضافت أن جميع المنظمات التي شملها الاستطلاع أبلغت عن ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والفقر والضغوط النفسية منذ عام 2025، فيما أفادت 13 منظمة بارتفاع معدلات زواج الأطفال.

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

وقالت كالتورب إن ما رصدته الهيئة يعكس حجما مروعا من المعاناة الجماعية والألم، ومستوى من الصمود والقوة لا ينبغي لأي امرأة أن تضطر إلى تحمله.