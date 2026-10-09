مستوطنون يسرقون محصول زيتون من مركبة احتجزها جيش الاحتلال قرب يعبد

وطن للأنباء: سرق مستوطنون، اليوم الجمعة، 16 كيسا من الزيتون من مركبة احتجزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبة المواطن ربيع المكحل، وكانت محملة بـ70 كيسا من الزيتون، قبل أن يقدم مستوطنون على سرقة 16 كيسا منها أثناء احتجازها.

وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم مع بدء موسم قطف الزيتون، وتشمل سرقة المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليهم، وإطلاق الرصاص صوبهم حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون خلال الأسبوع الماضي.