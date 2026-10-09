أسعار النفط تتراجع بعد حديث ترامب عن محادثات مع إيران

وطن للأنباء: تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط إلى حد ما بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌إن بلاده لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل في ظل محادثات بناءة لإنهاء حربهما التي تسببت في اضطراب السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 103.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 90.97 دولار.

ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن ارتفع بأربعة في المئة عند التسوية أمس الخميس بسبب زيادة الهجمات على السفن التي تنقل النفط الخام من الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا طفيفا حتى في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن إعصار يقترب من ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.