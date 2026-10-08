18 مصابا بالاختناق والحروق في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالخليل

وطن للأنباء: أصيب 18 مواطنا، مساء اليوم الخميس، بالاختناق جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع على أحد المنازل في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة 11 مواطنا بينهم أطفال ونساء بحالات اختناق، تم علاجهم بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبا، ذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مستوطنين مسلحين هاجموا، بحماية قوات الاحتلال، الأهالي برش غاز الفلفل على وجوههم، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بينهم متضامن أجنبي بحروق وحالات اختناق.

وفي سياق متصل، لا تزال مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال تحاصر لليوم الثالث على التوالي منزل المواطن يوسف شناران في منطقة واد الرخيم بمسافر يطا، وتمنعه وعائلته المكونة من 10 أفراد بينهم أطفال ونساء، من الخروج من المنزل، وتمنع الوصول إليه.

وقالت مصادر محلية، إن أولئك المستوطنين أقاموا قبل أربعة أيام بؤرة استعمارية جديدة أمام منزل المواطن شناران مباشرة، بعدها حاصروا المنزل وبداخله عائلته للضغط عليه وإجباره قسرا على الرحيل منه.