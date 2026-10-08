إصابة سيدة برضوض إثر اعتداء الاحتلال عليها في بيت أمر بالخليل

وطن للأنباء: أصيبت سيدة اليوم الخميس برضوض وكدمات، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها خلال مداهمة منزل نجلها في بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في بيت أمر، وداهمت منزل المواطن وليد صبارنة، وقامت بتفتيشه وتعمدت تدمير محتوياته، قبل أن تعتدي بالضرب على والدته بهيجة اخليل (65 عاما) وتنكل بها، ما أدى إلى إصابتها برضوض وكدمات، نقلت على إثرها بواسطة طواقم الإسعاف إلى المستشفى.

كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.