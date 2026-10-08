إصابة مواطن بقنبلة في الوجه باقتحام الاحتلال لمخيم الفوار

وطن للأنباء: أُصيب مواطن، مساء يوم الخميس، جراء استهدافه بقنبلة صوت بشكل مباشر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر (40 عاماً) بقنبلة صوت في الوجه داخل مخيم الفوار، وقدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتداءاتها اليومية على المدن والبلدات والمخيمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.