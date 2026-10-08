قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان وتحليق مسيرات

وطن للأنباء: شهدت مناطق عدة في جنوبي لبنان، يوم الخميس، قصفاً مدفعياً إسرائيلياً بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن القصف المدفعي الإسرائيلي "استهدف صباحا بلدة المنصوري في محافظة الجنوب، فيما استهدف في وقت لاحق وادي زبقين بمحافظة النبطية".

وأضافت أن القصف كان قد استهدف فجرًا محيط بلدتي حداثا وبرعشيت بمحافظة الجنوب ووادي زبقين، فيما سُجل قصف مدفعي على بلدة حداثا، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة في اتجاه البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تسجيل تحليق للطائرات المسيّرة المعادية على علو منخفض، في اجواء صور ومحيطها" دون مزيد من التفاصيل.

ورغم توقيع "اتفاق الإطار" في 26 يونيو/ حزيران الماضي بين بيروت والاحتلال، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينما لا تزال "إسرائيل"، تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

وينص "اتفاق الإطار" على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن "إسرائيل" عدوانًا على لبنان، أسفر عما لا يقل عن 4 آلاف و386 شهيدًا و12 ألفًا و413 جريحا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.