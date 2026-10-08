الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة كهوف سكنية ومنشآت زراعية جنوب الخليل

وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة كهوف سكنية وعدد من المنشآت الزراعية، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة مغاير العبيد بمسافر يطا، وأخطرت بهدم ثلاثة كهوف سكنية ومرافقها من وحدات صحية وغيرها، للمواطن شحادة مخامرة ونجليه صلاح ومصلح، وتأوي 20 فردا.

كما أخطرت بهدم جميع حظائر الأغنام المقامة هناك، بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال البناء وغيرها من جدران استنادية وسياج حديدي محيط بالمنشآت.