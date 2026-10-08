سلطات الااحتلال تهدم مبنى في دبورية بالداخل المحتل

وطن للأنباء: هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، مبنى في قرية دبورية بالداخل المحتل.

والمبنى المستهدف تعود ملكيته إلى أحد سكان البلدة، وكان يستخدم متجرا، وفقا لمصادر محلية.

وتأتي عملية الهدم في دبورية في ظل تصاعد أوامر هدم المنازل في البلدات العربية، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تشير تقارير إلى أن أزمة السكن والقيود المفروضة على التخطيط والبناء تجعل الحصول على تراخيص أمرا بالغ الصعوبة في العديد من البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.

وشهدت البلدات في الداخل المحتل خلال العام الحالي عمليات هدم متكررة، فيما اضطرت عائلات إلى هدم منازلها ذاتيا تفاديا لغرامات مالية باهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات.