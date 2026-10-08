إصابة أربعة مواطنين وتكسير خمس مركبات في اعتداء للمستوطنين بسلفيت

وطن للأنباء: أصيب أربعة مواطنين، اليوم الخميس، خلال اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين على مزارعين في منطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية، فيما أقدم المستوطنون على تكسير نحو خمس مركبات.

وقال مدير مديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد، إن المواطنين الأربعة نقلوا إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، ووصفت إصاباتهم بين الرضوض والكسور.

والمصابون هم: محمد درويش اشتيه، ونشأت عبد الله اشتيه، ورشاد درويش اشتيه، وصدام عادل زبيدية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين أثناء وجودهم في منطقة واد الشاعر، قبل أن تقدم على تكسير خمس مركبات.

وتشهد محافظة سلفيت تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم، لا سيما مع بدء موسم قطف الزيتون، بالتزامن مع القيود المفروضة على وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية.