الاحتلال يستولي على منازل في ضاحية اكتابا ويحولها لثكنات عسكرية

وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على عدد من المنازل في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم ومحيطها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بعد اقتحامها الضاحية.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الضاحية، وسيرت فرق المشاة في شوارعها وأحيائها، وتمركزت في جهتها الشرقية، وسط أعمال تفتيش وتمشيط في المنطقة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة العياط في عزبة أبو بلال بضاحية اكتابا، وحولته إلى ثكنة عسكرية حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

كما داهمت عددا من المنازل في حي إسكان الموظفين بالضاحية، من بينها منزلا الصحفي معين شديد ونجله أشرف. وأوضح شديد لـ"وفا"، أن أكثر من 100 جندي داهموا المنزل والمنازل المجاورة، واحتجزوا نجله وزوجته في غرفة، ومنعوه من التوجه إلى منزل والده، وحولوا المنزل إلى ثكنة عسكرية لأكثر من ساعتين.

كما استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن عبد الله أبو قصيدو في منطقة أحراش مخيم نور شمس القريبة من اكتابا، وأجبرت سكانه على إخلائه، قبل أن تحوله إلى ثكنة عسكرية حتى صباح اليوم.

وشوهد جنود الاحتلال وهم يجرون قياسات لشارع في عزبة أبو بلال بضاحية اكتابا، دون أن تعرف أسباب ذلك.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر محلية بنقل الشاب ربيع فوزي شحرور من بلدة بلعا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، إثر إصابته جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، على الطريق الواصل بين بلدتي بلعا ودير الغصون شمال المحافظة.