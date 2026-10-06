مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية مردا ويسرقون ثمار الزيتون

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على عدد من المزارعين في قرية مردا، شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اعتدوا على مزارعين من قرية مردا وبلدة جماعين المجاورة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "وادي النار" شرق القرية، عرف منهم الشقيقان محمد ونصر الله ماجد عقيل خفش، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة، مضيفة أن المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون التي جمعها المزارعون.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم في محافظة سلفيت، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.

وبحسب أحدث تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 14,742 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا.