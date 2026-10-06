خريجو كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية يجتازون امتحان القبول في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بنسبة نجاح 97%

وطن للأنباء: حقّق خريجو كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية نسبة نجاح بلغت 97.62% في امتحان القبول في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، في إنجاز يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والقانوني الذي توفره الكلية لطلبتها، ويؤكد كفاءة خريجيها واستعدادهم للانخراط في الحياة المهنية القانونية.

وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور إيهاب كميل، أن نسبة النجاح المرتفعة تعكس المستوى العلمي والمهني الذي يتمتع به الخريجون، وثمرة جهود تبذلها الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية، مؤكدا أن الكلية تواصل العمل على تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، بما يسهم في بناء قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم القانونية، وإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على ممارسة العمل القانوني بكفاءة، والمساهمة في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون.