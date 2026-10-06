شهيدان و35 مصابا وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

وطن للأنباء: أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول شهيدين و35 مصابا إلى مستشفياتها في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حتى اليوم 1,462 شهيدًا و5,151 مصابًا، فيما جرى انتشال 836 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 74,245 شهيدًا و175,267 مصابًا.

ومؤخرًا، صعّدت قوات الاحتلال من عمليات القصف وإطلاق النار في محافظات القطاع، وسط تواصل نسف منازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية.