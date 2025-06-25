استشهاد الصحفي محمود أبو شربي شمال قطاع غزة

وطن: استشهد، اليوم الأربعاء، صحفي فلسطيني آخر إثر استمرار العدوان العسكري والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ليرتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني بالقطاع إلى 227 شهيدًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن الزميل الصحفي محمود عيسى أبو شربي، قد ارتقى شهيدًا؛ جراء قصف إسرائيلي جوي على شمال قطاع غزة.

واضاف إلى أن قوات الاحتلال كانت قد استهدفت مجموعة من المواطنين قرب كلية التدريب بمجمع أنصار الحكومي غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء؛ بينهم الصحفي "أبو شربي" بالإضافة لشهيدة سيدة وطفل، وعدد من الإصابات.

وباستشهاد الزميل الصحفي "أبو شربي" يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى 227 صحفيًا.

وتُواصل قوات الاحتلال حربها العدوانية الشعواء على قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار استهداف المدنيين وارتكاب مجازر بحق المجوّعين.