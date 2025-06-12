مصادر محلية أفادت بمقتل 12 متعاونا مع جيش الاحتلال .. مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا تعلن مقتل 5 من عامليها

وطن: اتّهمت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتّحدة حركة حماس بشنّ هجوم ليل الأربعاء على حافلة كانت تقلّ أفرادا من المنظمة الإغاثية إلى مركز لتوصيل المساعدات، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى.

وقالت المؤسسة في بيان إنّه “هذه الليلة، قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غزة، تعرّضت حافلة تقلّ أكثر من عشرين عضوا من فريق مؤسسة غزة الإنسانية… لهجوم وحشي من قبل حركة حماس”.

وأضافت "ما زلنا نجمع الحقائق، لكن ما نعرفه مُفجع: هناك ما لا يقلّ عن خمسة قتلى، وإصابات متعدّدة، ومخاوف من أن يكون بعض أعضاء فريقنا قد أُخذوا رهائن".

وفي رسالة إلكترونية، أوضحت مؤسّسة غزة الإنسانية أنّ جميع من كانوا على متن الحافلة هم عمّال إغاثة فلسطينيون، مشيرة إلى أنّ الحافلة كانت تقلّهم إلى مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة غرب خان يونس.

في غضون ذلك أفادت منصات عبرية ان وحدة سهم التابعة لحركة حماس قتلت مساء الاربعاء نحو 12 متعاونا من عصابة أبو شباب .

ونشرت مصادر محلية في قطاع غزة مجموعة صور للمتعاونين بعد مقتلهم، مشيرة ان وحدة سهم التي شكلت لملاحقة العصابات التي تسطو على المساعدات قتلت 12 عنصرا من عصابة أبو شباب .