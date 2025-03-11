رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الالمانية يلتقي رؤساء الجاليات العربية وممثلي الأحزاب الالمانية

وطن: التقى رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الالمانية سامر بلال اصلان برؤساء الجاليات العربية وممثلي الاحزاب الالمانية خلال مأدبة افطار رمضانية بدعوة من جمعية الشورى التركية.

والتقى اصلان خلال مأدبة الافطار الرمضانية بنائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية ديتليف جريش كما التقى برئيس السلطة التنفيذية في مدينة بريمن.

وقال اصلان إن هذا الافطار مناسبة للقاء الاحزاب والشخصيات الالمانية من اجل تمتين العلاقات العربية والفلسطينية الالمانية على وجه الخصوص.

ودعا اصلان الى استمرار مثل هذه اللقاءات خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك لتعزيز التعاون وروح الاخوة بيننا.