أفضل 3 اكتتابات كريبتو للاستثمار استعداداً للسوق الصاعدة التالية: Pepe Unchained وCrypto All-Stars وMemebet

يترقب العديد من المهتمين بالكريبتو موجة صعودٍ جديدةً بالتوازي مع استعادة سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوى 58,000$، ويتطلع المستثمرون لاستغلال هذه الموجة وتحقيق أرباح كبيرة عبر إستراتيجيتي الاستثمار بعروض الطرح الأولي (ICOs) للعملات الرقمية والاستثمار بعملات الميم، حيث توفر الـ ICOs فرصةً للمشاركة المبكّرة في مشاريعَ كبيرة الإمكانيات؛ فيما تستطيع عملات الميم تحقيق قفزاتٍ سعريةٍ كبيرة وتسجيل أداءٍ أفضل من غيرها؛ وسنتحدّث الآن عن 3 اكتتاباتٍ واعدة لعملات ميم تمتلك إمكانياتٍ كبيرة.



عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU)

يقدم مشروع Pepe Unchained (ذات الرمزPEPU) حل طبقة ثانية يهدف لتغيير مفهوم تطوير عملات الميم القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، حيث تتصف إيثيريوم برسوم شبكةٍ (غاز) مرتفعةٍ وسرعة معاملاتٍ بطيئةٍ تتراوح بين 12-15 معاملةً في الثانية، وتتسبّب هذه العيوب البنيوية بعرقلة تطوير عملات الميم وتداولها على بلوكتشين إيثيريوم.



وتتميز بلوكتشين PEPU بسرعة تشغيلٍ أعلى من إيثيريوم بـ 100 ضعفٍ مقابل جزءٍ بسيطٍ من الكلفة؛ ما يجعل عملية التداول أسهل وأكثرَ ربحاً، كما توفر متصفح بلوكتشين مخصّصاً وإمكانية الربط مباشرةً مع بلوكتشين إيثيريوم. وقد نجَح اكتتاب العملة بجمع ما يناهز 13 مليون دولار بفضل الجمع بين صورة بيبي (Pepe) الطريفة والاستخدامات الوظيفية، ويبلغ سعر العملة حالياً 0.098$ مع مكافآت رهن تبلغ نسبتها السنوية حالياً 150%.



كذلك يتابع الخبراء اكتتاب PEPU عن كثب وقد تمت تغطيته من قبل عدة منافذ إعلامية في القطاع، ونشرَ محلل الكريبتو ClayBro -الذي يملك أكثر من 130,000 مشترك على يوتيوب- مقطع فيديو عن العملة أشاد فيه باستمرارية الاكتتاب واستخداماتها الوظيفية.



وما تزال عملة PEPU في مرحلة الاكتتاب ونجحت رغم ذلك ببناء قاعدة مجتمعيةٍ كبيرة تضمّ أكثر من 13,000 متابع على X (تويتر سابقاً) و7,000 عضو في قناة تيليجرام؛ ويبدو أن "الآن" هو الوقت المناسب لشراء Pepe Unchained بسعرها المخفض قبل ارتفاعه عند دخول الاكتتاب مرحلته التالية بعد يوم واحد.



عملة Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS)

تمر عملة مشروع Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS) حالياً بمرحلة الطرح الأولي (ICO)، ويسعى هذا المشروع لإضافة عنصر التعاون إلى رهن عملات الميم، ويتمحور المشروع حول مجمّع الرهن MemeVault الذي يقوم فيه المستثمرون برهن عملات الميم الشهيرة والحصول على مكافآتٍ من عملته الأساسيّة STARS.



ويبدي المستثمرون ثقةً كبيرةً بالمشروع الذي جمَع أكثر من 1.2 مليون دولار خلال بضعة أسابيع، ويبلغ سعر STARS حالياً 0.0014535$ مع مكافآت رهن تبلغ نسبتها السنوية حالياً 1,078%، ما يتيح مضاعفة استثماراتكم بمقدار 10 أضعافٍ خلال عام واحد.



سيتم أيضاً منح مكافآت MemeVault على هيئة عملات STARS إلى جانب مكافآتٍ إضافيةٍ لمالكيها، ويمثل رهن Crypto All-Stars فرصةً للمشاركة المبكرة والتقدم على بقية المستثمرين. وقد أحدث اكتتاب العملة ضجّةً واسعةً رغم بدايته منذ أقل من شهر، كما أشاد محلل الكريبتو على يوتيوب Cilinix Crypto بالاستخدامات الوظيفية للعملة ومجتمع الاكتتاب المتعاون، لكنّه أشار إلى تأثر قيمة العملة بحالة السوق ونصَح بشرائها أثناء موجات الصعود فقط.



عملة Memebet (ذات الرمز MEMEBET)

تمثل Memebet (ذات الرمز MEMEBET) تقاطعاً بين عملات الميم والتمويل القائم على الألعاب (GambleFi)، حيث يقوم المشروع بإنشاء أول كازينو عملات ميم يمكن فيه للاعبين المراهنة مباشرةً باستخدامها، وقد بدأ الاكتتاب منذ بضعة أيام ونجح بجمع أكثر من 200,000$ عن طريق بيع عملات MEMEBET بسعر 0.025$.

سيضم كازينو الكريبتو هذا آلاف الألعاب إلى جانب موقع الرهانات الرياضية، وسيعمل كازينو Memebet بشكلٍ كاملٍ على تيليجرام (على خطى ميجا دايس) حيث أثبتت هذه الإستراتيجية فعاليتها في جذب المستخدمين الجدد، وقد بدأت العملة بالفعل حملتها التسويقية وأصبحت راعياً لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم؛ ما لفت أنظار المؤثرين مثل ClayBro الذي أشاد بأدائها في مراحلها الأولى.



كذلك خضعت العملة لتدقيقٍ من قبل Coinsult دون إيجاد أي مشاكل مهمة في عقدها الذكي، وقد رسم المطورون خارطة طريقٍ مدروسةً للمشروع، يتم فيها افتتاح الكازينو وموقع الرهانات الرياضية أثناء فترة الاكتتاب، كما تم تخصيص 20% من معروض العملة الإجمالي لمكافأة مالكي عملات MEMEBET خلال تلك الفترة؛ ويبدو أن Memebet تملك جميع مقوّمات النجاح أثناء موجة الصعود التالية.