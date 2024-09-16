أفضل 3 عملات ميم للشراء في أيلول/سبتمبر: Pepe Unchained وCrypto All-Stars وShiba Shootout

مع بداية شهر أيلول/سبتمبر، قد يتواصل أداء قطاع الكريبتو الضعيف، ما قد يتيح فرصاً استثماريةً ثمينة، لا سيّما في العملات التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب ولم يتم بعد إدراجها في منصات التداول، حيث انخفض سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) مؤخراً أسفل مؤشر متوسط الحركة (MA) لمدة 9 أشهر عند 61,000$، ما يشير عادةً لاحتمال انخفاضه إلى ما دون الخط الأوسط لقناة كيلتنر (Keltner Channel) أو مؤشر متوسط الحركة لمدة 20 شهراً، وهو ما يُرجّح انخفاض السعر أكثرَ فأكثر على المدى القصير.



من جانب آخر، قد يتيح هذا الاتجاه الهابط المتواصل فرصةً ثمينةً لشراء بيتكوين وعدة عملاتٍ بديلة، لا سيّما العملات التي تم بالفعل إدراجُها في منصات التداول، أمثال دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وفلوكي (Floki-FLOKI). مع ذلك، يُعَد توقيت دخول السوق مهمّاً جداً، فقد يساعد انتظار حدوث انخفاضاتٍ حادّةٍ لشراء كمياتٍ كبيرة في كسب أكبر الأرباح الممكنة.



ومع الاتجاه الهابط لأسعار معظم العملات الرقمية، فقد يكون التركيز على العملات التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب إستراتيجيةً ناجحة، حيث يمكنكم شراء هذه العملات التي لم يتم بعد إدراجُها في منصات التداول مباشرةً من الموقع الرسميّ لمشاريعها وبسعرٍ ثابت، ما قد يوفر فرصةً استثماريةً بإمكانات ربح أكبر، ومن هذه العملات الواعدة التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب عملات Pepe Unchained وCrypto All-Stars وShiba Shootout؛ ونظراً للتطوّر الدائم في قطاع الكريبتو، فقد توفر هذه العملات إمكانات نموّ كبيرة.



https://youtu.be/-pDEJvOXVPo



1- عملة Pepe Unchained - PEPU

نجَحَ مشروع حل الطبقة الثانية الجديد على بلوكتشين إيثيريوم المُخصّص لتداول عملات الميم Pepe Unchained بجمع أكثرَ من 12.6 مليون دولار ضمن الطرح الأولي (ICO) لعملته، ويمكن للمستثمرين الأوائل شراء عملات PEPU بسعر 0.0096216$ خلال مرحلة الاكتتاب، لكنَّ السعر سيرتفع خلال أقل من 24 ساعة، لذا يُستحسن التحرك بسرعةٍ أكبر.



وتوفر هذه العملة الجديدة الحاملة لشعار الضفدع بيبي أوّل بلوكتشين طبقة ثانية على إيثيريوم مخصّصةٍ لتداول عملات الميم، حيث يمكن للمستخدمين تداول عملة PEPU وعملات الميم الأخرى عبر هذه الشبكة بسرعةٍ فائقة. ويسعى هذا المشروع لتوفير بلوكتشين رائدة لتداول عملات الميم ومنافسة شبكات البلوكتشين الأخرى أمثال سولانا (Solana) وبيس (Base) وأفالانش (Avalanche). قد يبدو هذا الهدف بعيد المنال، غير أن هذا المشروع يوفر ميزاتٍ كثيرةً مهمّة، حيث تتفوّق إمكانات هذه الشبكة الجديدة بمقدار مئة ضعفٍ مقارنةً بإيثيريوم، ما يضمن معالجة المعاملات بسرعةٍ فائقة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتداول العملات الرقمية.



https://x.com/pepe_unchained/status/1830397763273539920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830397763273539920%7Ctwgr%5E3dbaeada106ec416c21c23bfc1f9f96c65da441e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freadwrite.com%2F3-best-meme-coins-to-buy-in-september-pepe-unchained-crypto-all-stars-and-shiba-shootout%2F



كذلك، من المرجّح أن تكون رسوم المعاملات على Pepe Unchained أقل بكثيرٍ مقارنةً مع إيثيريوم، علماً أنه سيتم دفع هذه الرسوم بعملة PEPU. ومع تزايد تداول وتطوير عملات الميم على Pepe Unchained، قد يرتفع الطلب على عملة PEPU التي يمكن للمستثمرين الأوائل شراؤها الآن بسعر منخفض لكسب أرباح كبيرة محتملةٍ لدى إطلاقها على منصات التداول، كما يمكن ربط عملات PEPU بسهولةٍ ببلوكتشين إيثيريوم، ما يتيح للمتداولين نقل أصولهم عبر النظام التقني لإيثيريوم ككلّ، ويمكن للمستثمرين أيضاً رهن عملات PEPU لكسب دخلٍ دون عناء، علماً أن المشروع يوفر مكافآت رهن "مضاعفةً" خلال مرحلة الاكتتاب، حيث تصل نسبة عوائد الرهن السنوية إلى 172%؛ وقد تم بالفعل رهن أكثر من 928 مليون عملة -أي أكثر من نصف العملات المخصّصة للاكتتاب- لكسب مكافآت الرهن، ما يتيح للمستثمرين الأوائل فرصة كسب عملاتٍ إضافيةٍ قبل الإطلاق المرتقَب لهذه العملة الذي يُرجَّح أن يكون الأكبرَ في القطاع هذا العام.



يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة PEPU بالتوجه إلى الموقع الرسمي للمشروع pepeunchained.com.

2- عملة Crypto All-Stars - STARS

عملة Crypto All-Stars هي عملة رقمية جديدةٌ تتيح للمستثمرين رهن عملات الميم لكسب مكافآت رهنٍ دون عناء؛ ورغم أنه لم يتم بعد إطلاق STARS في السوق، فقد جذبت هذه العملة -التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب- اهتمام المستثمرين بشكلٍ كبير، بدليل نجاح اكتتابها لتوّه بتخطي علامة 900,000$، ما دفع المحللين لترجيح تحقيق هذا المشروع مكاسبَ كبيرة.



ويتم بيع عملة STARS حالياً بسعر 0.0014191$، لكن السعر سيرتفع لدى بلوغ الهدف التمويلي للمرحلة السعرية الحالية، ويمكنكم شراء هذه العملة خلال الاكتتاب باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو بينانس (Binance-BNB) أو تيثر (Tether-USDT) أو بالفيزا والماستر كارد.



فضلاً عن الميزات القوية لهذا المشروع، تم إخضاع العقد الذكي لعملته لعمليتي تدقيقٍ شاملٍ من قبل فريقي SolidProof وCoinsult، ولم يتم إيجاد أيّ مشاكل تدعو للقلق. ويمتلك المشروع منصة رهنٍ اسمها MemeVault تتيح للمستخدمين رهن عملات الميم القائمة على شبكات بلوكتشين مختلفة، ويُرجَّح أن تدعم هذه المنصة العملات الرائجة -أمثال فلوكي ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وبيبي (Pepe-PEPE) وشيبا إينو وبونك (Bonk-BONK)- فضلاً عن العملات الأصغر مثل LADYS وTURBO وMOG.



ويستخدم المشروع معيار ERC-1155 الخاص ببلوكتشين إيثيريوم، ما يتيح لمنصة MemeVault دعم كافة العملات الرقمية القائمة على شبكات البلوكتشين المختلفة، ويوفر حلاً لمشكلة توزّع السيولة عبر شبكاتٍ كثيرة، حيث لا يمكن لمجتمعات الكريبتو الوصول إلى كافة مجمّعات السيولة بسبب عدم توافق بعض المحافظ معها، هنا يأتي Crypto All-Stars كأحد مشاريع عملات الميم القليلة التي تُركّز على التشغيل البيني.



ورغمَ أنه لم يتم بعد إطلاق منصة MemeVault، يمكن للمستثمرين كسب مكافآت الرهن من خلال رهن عملة STARS بعوائد رهنٍ سنويةٍ ضخمةٍ نسبتها الحالية 1,526%، لكنّ هذه النسبة ستنخفض بمرور الوقت، ما يتيح للراهنين الأوائل كسبُ أكبر المكافآت.



لا تقتصر ميزات عملة STARS على إمكانية رهنها، بل تتيح أيضاً الوصول لمنصة MemeVault، وكلما ازداد عدد عملات STARS التي يمتلكها المستخدمون، كلما ازدادت نسبة المكافآت المحتملة، حيث يمتلك المشروع إمكانات نموّ هائلة بفضل هذه المنصة الفريدة التي تتيح رهن عدة عملات؛ لذا يُرجّح أن يرتفع سعر عملة STARS بشكلٍ كبير.



يمكنكم المشاركة في اكتتاب هذه العملة من خلال زيارة الموقع الرسمي للمشروع cryptoallstars.io.

3- عملة Shiba Shootout - SHIBASHOOT

لاقت عملة الميم الجديدة الحاملة لشعار الكلاب Shiba Shootout رَواجاً كبيراً، ما دفع بعض المحللين لإدراجها في قائمة أفضل العملات الرقمية الجديرة بالشراء حالياً، كما نجح اكتتاب هذه العملة بجمع أكثر من مليون دولار، ويتم بيعها حالياً بسعر 0.0201$، غيرَ أنّ السعر سيرتفع بدخول المرحلة السعرية التالية، لذا يُعَد "الآن" وقتاً مناسباً للشراء، ولا يتعين عليكم سوى التوجه إلى موقع المشروع وربط محفظتكم وشراء عملات SHIBASHOOT باستخدام عملة ETH أو USDT أو BNB، كما يمكنكم شراؤها بالفيزا والماستر كارد.



ويمتلك هذا المشروع إمكانات الاستفادة من رواج قطاع التمويل القائم على الألعاب (GameFi)، لا سيّما بعد تحقيق مشاريع مثل Notcoin وHamster Kombat نجاحاتٍ لافتةً حقاً؛ وقد قام المشروع بالفعل بإطلاق لعبة Shiba Sharpshooter عبر متجري التطبيقات App Store وجوجل بلاي (Google Play)، وتمّ تحميلها آلاف المرات.

ويمكن للاعبين المشاركة في منافساتٍ بين شخصيات عملات الميم وخوض نزالاتٍ ثنائية لكسب عملات SHIBASHOOT. كما يوفر مشروع Shiba Shootout ميزاتٍ أخرى للمستخدمين الذين لا تجذبهم الألعاب، حيث يتيح برنامج الإحالة (Posse Rewards) للمستخدمين إنشاء روابط إحالةٍ وكسب 5% من قيمة استثمار من قاموا بإحالتهم.



كما يتيح برنامج اليانصيب (Lucky Lasso Lottery) للمستثمرين استخدام عملات SHIBASHOOT للفوز بجوائز كريبتو ضخمة، علماً أنه تم رصد بعض العوائد للأعمال الخيرية. من ناحيةٍ أخرى، تتيح ميزة Campfire Stories للمستخدمين مشاركة تجاربهم في قطاع الكريبتو وعملات الميم، كما يسمح برنامج الحوكمة (Governance Roundups) لمالكي هذه العملة بالتصويت على القرارات المتعلقة بالمشروع، ما يعكس نمط الحياة الديمقراطي لبلدة من بلدات الغرب الجامح.



أخيراً، يقدم هذا المشروع ميزة رهن قوية (Cactus Staking) تتيح لمستثمري الاكتتاب كسب دخلٍ كبير دون عناء، حيث تبلغ النسبة الحالية لعوائد الرهن السنوية 879%. وبالنظر لهذه الميزات الكثيرة، فمن غير المستغرب أن يقوم الخبراء بترشيح عملة Shiba Shootout كإحدى أفضل العملات الرقمية الجديرة بالشراء الآن.



يمكنكم المشاركة في اكتتاب هذه العملة من خلال زيارة الموقع الرسمي للمشروع shibashootout.com.