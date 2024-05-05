تحديث| مستوطنون يعتدون على شاب في القدس المحتلة وشرطة الاحتلال تعتقله

وطن: اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، بالضرب المبرح على الفتى آدم الرشق (16 عاما)، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال ماجد الرشق والد الفتى، إن نجله تعرض لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء ممارسته رياضة الركض قرب البلدة القديمة من القدس.

وأضاف أن الاعتداء على نجله جرى امام أفراد من شرطة الاحتلال ولم يحركوا ساكنا، بل قاموا بمهاجمته واعتقاله والتحقيق معه، بعد اعتداء المستوطتين عليه، ليس لسبب إلا أن أحد المستوطنين صرخ وقال "مخرب عربي".

وأشار إلى أن نجله نجا من الموت باعجوبه، وجرى نقله إلى المستشفى وأصيب برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسده.

