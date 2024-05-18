جنرال سابق في جيش الاحتلال: "إسرائيل" لم تتمكن من الفوز في أيّ حرب منذ العام 1967

وطن: أكّد جنرال سابق في جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنّه منذ العام 1967، لم تتمكن "إسرائيل" من الفوز في أيّ حرب.

وقال الجنرال دوف تماري الذي شغل منصب قائد وحدة استطلاع المظليين، وكان رئيساً للمخابرات في جيش الاحتلال في لقاءٍ مع صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ "إسرائيل" دائماً تخسر من أجل تحقيق النصر، كما أنّ الجيش جيد في القتال، ولكنّه فظيع في الحرب، مضيفاً أنّ هذه "ليست مُشكلة للقيادة العسكرية فحسب، بل هي مشكلة دبلوماسية وسياسية واجتماعية".

كما شدد تماري على أنّ "الردع الإسرائيلي فاشل، فهو لا يعمل سواء في لبنان أو في قطاع غزّة"، مضيفاً أنّ "هناك حرب استنزاف مُستمرة في قطاع غزّة".

وتساءل: "بمَ كانوا يفكرون في هيئة الأركان العامة في 7 أكتوبر؟ هل ظنوا أننا سنكون قادرين على شن حرب طويلة من خلال حصار قطاع غزة؟، مؤكداً أنّ "الرواية الإسرائيلية قد خسرت".

من فاز؟

وكذلك، لفت الجنرال السابق في جيش الاحتلال إلى أنّ "الرواية الفلسطينية، العربية والإسلامية أكثر قبولاً للعالم من الرواية الإسرائيلية".

وطرح تماري سؤالاً وهو:" في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمجتمع الإسرائيلي أن يتماسك معاً؟"، وقال إنّ "شعوري حول ما يحدث، وحول مستقبل إسرائيل، هو تشاؤمٌ حذر".

وأقرّت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بتضرّر ردع جيش الاحتلال في كلّ الساحات وليس فقط في قطاع غزّة، وركزت على إخفاقات أساسية في الجبهة مع لبنان تراكمت منذ الحرب عام 2006، وقد ظهرت أكثر وضوحاً في التصعيد الحالي منذ بدء حزب الله عملياته في 8 أكتوبر 2023.





المصدر: الميادين