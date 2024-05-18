"الديمقراطية" تدعو إلى ترجمة إجراءات محكمة العدل الدولية إلى عقوبات ملزمة "لإسرائيل"

وطن: أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالدور المشهود لدولة جنوب أفريقيا وشركائها في باقي الدول بشأن الشكوى ضد "إسرائيل" لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية ، ورأت الجبهة في الجلسة الجديدة للمحكمة فرصة نجحت في تسليط الضوء على حجم الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي بدعم وإسناد متعدد المستويات من الولايات المتحدة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل وطن نسخة منه، إن انعقاد جلسة جديدة لمحكمة العدل الدولية، تؤكد مرة أخرى، مدى تورط دولة الاحتلال في ارتكاب جرائمه، تتصاعد أرقامها يوماً بعد يوم، دون أي اعتبار للرأي العام واحتجاجات العالم، ومطالبتها "إسرائيل" بوقف سفك الدم الفلسطيني.

وشددت الجبهة الديمقراطية على صحة ما قاله مندوب جنوب أفريقيا في المحكمة، حيث أوضح أن عدم تعريض إسرائيل لعقوبات ملزمة من قبل المحكمة الدولية هو الذي يشجعها على ارتكاب الجرائم ومواصلة توغلها في حرب الإبادة الجماعية التي أخذت تتمدد إلى الضفة الغربية.

و دعت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق إلى ترجمة مداولات محكمة العدل الدولية، ونداءات دول العالم، في تضامنه مع شعبنا، إلى عقوبات صارمة وملزمة، بحق دولة الإجرام والإبادة الجماعية في "إسرائيل"، حتى ترتدع عن اتباع سياسة الأرض المحروقة، وإبادة ما عليها من بشرٍ وشجرٍ وحجرٍ.