ارتفاع عد الجرحى في صفوف جيش الاحتلال إلى 3160 جندياً

وطن: كشفت بيانات جديدة عدد جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وتبين فيها زيادة عدد المصابين 62 جندياً منذ بداية الحرب، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 21 إلى 28 آذار/مارس، ليصل مجموعهم إلى 3160 جندياً.

أما عدد الجرحى منذ بداية التوغل البري في غزة، فقد ازداد في الأيام الأخيرة 34 جندياً، ليصبح في الفترة ما بين 21 إلى 28 آذار/مارس 1523 جندياً.

وأظهرت معطيات جيش الاحتلال سقوط 28 جريحاً إسرائيلياً خلال الاسبوع الماضي، من دون تحديد مكان إصابتهم، ما يرجح أنهم أصيبوا على جبهة لبنان.

وقبل أيام، تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى العدد المرتفع لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعادل حجم لواءٍ في "الجيش".

وقال المعلّق العسكري في "القناة 12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "جيش" الاحتلال فَقد في هذه الحرب 600 مقاتل، فضلاً عن إصابة 3000 جريح، وهو ما لم يفقده منذ عشرات السنين.