تظاهرات في مدن وعواصم عالمية وعربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

وطن: شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية والعربية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ202 على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة هلسنبوري السويدية، وعاصمة النمسا فيينا، إضافة إلى العاصمة تونس، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي العاصمة لندن، انطلقت المسيرة من أمام مبنى البرلمان، بمشاركة منظمات مجتمع مدني، ونقابات، ويهود مناهضون للصهيونية، وعمال في القطاع الصحي، إضافة إلى طلاب جامعيين، وأيضا رئيسة وزراء حكومة أيرلندا الشمالية الإقليمية ميشيل أونيل، والسفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية لاستئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد تعليقه على خلفية مزاعم إسرائيلية.