فدا يرحب بعزم الصين استضافة لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس

وطن: رحب الأمين العام لـ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت بعزم جمهورية الصين الشعبية الصديقة استضافة لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس كما أفادت جملة من الأنباء المتواترة بهذا الخصوص.

وأكد رأفت على أهمية هذا اللقاء معربا عن أمله بعقده في أسرع وقت ممكن خاصة ونحن نشهد حرب الابادة والتطهير العرقي التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على شعبنا الفلسطيني وضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في التصدي لهذه الحرب وضمان وقفها بشكل عاجل ومن أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتأمين الحماية اللازمة لشعبنا وتحقيق مصالحه الوطنية العليا وتقريب لحظة الانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي البغيض.

وأعرب رأفت عن تقديره لمواقف جمهورية الصين الشعبية الصديقة قديما وحديثا إلى جانب شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما أعرب عن ثقته بحكمة القيادة الصينية وقدرتها على مقاربة الأمور بشكل صحيح استنادا إلى التجربة العريقة للدبلوماسية الصينية وما حققته من نجاحات وليس آخرها الاختراق في ملف العلاقات السعودية-الايرانية.

وختم الأمين العام بالتأكيد مجددا على أن الحاجة لا تزال ملحة لعقد اجتماع على مستوى الأمناء العامين لكل الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوية الصف الفلسطيني ووضع استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تكون بمستوى التحديات والمخاطر، معربا عن أمله في أن يمهد لقاء بكين المرتقب بين الأخوة في حركتي فتح وحماس لعقد هذا الاجتماع الذي طالما دعا حزبنا لعقده.