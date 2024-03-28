المقاومة تفجر منزلا وتستهدف 4 آليات للاحتلال في خانيونس وغزة

وطن: فجرت المقاومة "كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، اليوم الخميس، منزلا في قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واستهدفت 4 آليات بالقذائف.

وقالت كتائب القسام "ان بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مقاتلونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة راجلة من جيش الاحتلال وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية للاحتلال لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وفي بلاغ آخر، أكد مقاتلو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف دبابة للاحتلال من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" و"ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.