الاحتلال يغتال قائدين من الجماعة الاسلامية في لبنان وحزب الله يرد بإطلاق عشرات الصواريخ على مواقع الاحتلال

وطن: أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري المقاوم "قوات الفجر" استشهاد اثنين من قادتها.

وقالت الجماعة في بيان لها ان الاحتلال اغتال مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف "خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعاً عن أهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين وذلك بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر الجمعة".

في غضون ذلك اعلن حزب الله اطللاق رشقات صاروخية مساء اليوم.

وقال الحزب في بينان له "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة، قصف ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الجمعة 26-4-2024 موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏"