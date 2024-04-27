محدث| استشهاد المشتبكين مصطفى عابد واحمد شواهنة في محيط حاجز سالم العسكري غرب جنين

وطن: استشهد المشتبكان، وأصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين.

وأكدت مصادر محلية استشهاد المشتبكان مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد الشابين عابد وشواهنة ولإصابة شابين آخرين.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما.

في حين أكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابان مصابان (25 عاما و22 عاما)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.