فشل "إسرائيلي" في إخراج حماس من شمال غزة بعد 200 يوم على الحرب

وطن: سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء في تقرير لها، على الفشل الإسرائيلي في إخراج حركة حماس واقتلاعها، حتى من مدينة غزة وشمال القطاع، رغم مرور 200 يوم على الحرب.

وقالت الصحيفة؛ إنّ "الهدف المعلن كان اقتلاع حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، ولم تنجح "إسرائيل" في طرد الحركة من الشمال أصلا".

وأشارت إلى أن تقديرات الاحتلال تؤكد أن الآلاف من مقاتلي حماس ما زالوا موجودين في الشمال، رغم الحرب الوحشية التي أودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، إلى جانب الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية.

ولفتت إلى أن توغلات الجيش خلال الأيام الأخيرة في شمال قطاع غزة، وما تخللها من اشتباكات مسلحة، تؤكد هذه الفرضية، خصوصا أنها تأتي عشية الهجوم العسكري على مدينة رفح، الذي يقول جيش الاحتلال؛ إنه "آخر معاقل حركة حماس".

ونقلت الصحيفة عن نائب قائد جيش الاحتلال السابق أمير أفيفي بقوله: "تحقيق الاستقرار في شمال غزة سيستغرق وقتا"، مشددا على أن "التحدي كبير، ويتمثل في الحفاظ على السيطرة وتعميقها، ونحن نخوض حربا من نوع مختلف".