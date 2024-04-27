مستوطنون يستولون على محصول قمح لمزارعين جنوب شرق بيت لحم

وطن: استولى مستوطنون، اليوم السبت، على كميات من محصول القمح في برية قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت مزارعين بعد انتهائهم من حصد كميات من محصول القمح في أراضي واد الأبيض في برية تقوع، واستولوا عليها بقوة السلاح، وهي تعود للمواطن ساكت موسى شلالدة وأشقائه، وتقدر الكمية بـ 2 طن.

يشار الى المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على قرية المنية، تمثل برعي أغنامهم في أراضي المواطنين، ومنعهم من الوصول إليها.



