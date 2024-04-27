مستوطنون يعتدون على شاب بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على شاب بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مستوطنين بلباس جيش الاحتلال، اعتدوا بالضرب على الشاب عمر موسى محمد (20 عاما)، أثناء رعيه الأغنام في منطقة واد ماعين بمسافر يطا، ما أدى لإصابته برضوض.

يشار إلى أن المستوطنين يطاردون رعاة الأغنام بمسافر يطا بشكل مستمر، بهدف اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم من المنطقة، لصالح التوسع الاستعماري.

كما اعتدى مستوطنون على عدد من رعاة الأغنام في منطقة خل الضبع بمسافر يطا، وأجبروهم على مغادرة المنطقة.

ــــــ