شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيـار الكهربـائي في بعض مناطق القدس

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق 28/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس

أجزاء من شعفاط وتشمل: روضات الشروق العلاجية , أجزاء من شارع العلم ومحيطه , أجزاء من شارع وادي الخلف ومحيطه , أجزاء من شارع الشابي ومحيطه.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.