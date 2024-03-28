الكشف عن تفاصيل استعدادات جيش الاحتلال للهجوم البري على رفح

وطن: قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن هجومه البري على في حال انهيار مفاوضات الأسرى.

وأشارت القناة 12 إلى أن جيش الاحتلال شرع في خطوات فعلية منها بدء عزل المدينة والاستعداد لإجلاء المدنيين.

وأضافت القناة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح.

وفي ذات السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت مؤخرا من "إسرائيل" السماح بوصول ضباط أميركيين، لوضع خطط بشأن رفح مع ضباط جيش الاحتلال.

وأضافت القناة أنه من المتوقع وصول الضباط الأميركيين قريبا، ونقلت عن مسؤول" إسرائيلي" رفيع أن إرسال الولايات المتحدة ضباطا لبحث العملية في رفح مؤشر على عدم الثقة.

في غضون ذلك، قال نتنياهو خلال لقائه أعضاء في الكونغرس إن شمال قطاع غزة فيه أماكن كثيرة يمكن للمدنيين الذهاب إليها خلال قيام الجيش بعملية في رفح.

وأضاف نتنياهو "يقال لنا لا يمكنكم الدخول إلى رفح إذا دخلتم ستحدث كارثة إنسانية، وسيسقط الكثير من القتلى، هذا ليس صحيحا".

وتابع "هناك الكثير من الأماكن في شمال القطاع التي يمكن أن ينتقل إليها الناس، إذا كانوا قد نقلوا إلى الجنوب، الآن يمكنهم العودة إلى الشمال، يمكنهم العودة مع خيامهم".

وبخصوص التنسيق مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جون بيير، إن مكتب نتنياهو وافق على إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن لبحث العملية العسكرية المحتملة في رفح.

هذه الزيارة التي كان نتنياهو قد قرر إلغاءها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض الفيتو في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ثم عاد وتراجع عن قراره وطلب من البيت الأبيض تحديد موعد جديد لإرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن.