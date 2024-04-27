الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم ومعتدل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، بارد نسبي في المرتفعات الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .