مسؤول أمريكي يكشف بدائل واشنطن لهجوم رفح

وطن: كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، عن البدائل التي يطرحها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على دولة الاحتلال، لتنجب الهجوم الإسرائيلي البري المزمع على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المسؤول، الثلاثاء، أن "من بين البدائل التي طرحها وزير الدفاع الأميركي، تأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة، واستهداف قادة حماس بشكل دقيق".

وأضاف أن "المفاهيم التي نتشاركها والأفكار التي نعمل على تطويرها مع إسرائيل، لديها القدرة على تحقيق الأهداف المزدوجة، المتمثلة في حماية المدنيين الموجودين حاليا في رفح، وهزيمة كتائب حماس الموجودة هناك".

وشدد على أن بلاده "تشارك رؤية إسرائيل بضرورة تفكيك كتائب حماس المتبقية في رفح جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هدف الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل على إيجاد بديل لعملية عسكرية واسعة النطاق وربما سابقة لأوانها يمكن أن تعرض للخطر أكثر من مليون مدني يحتمون في رفح".

واعتبر المسؤول الأمريكي أن "إيجاد بديل لهزيمة حماس مع حماية المدنيين، يبقى أولوية بالنسبة للولايات المتحدة"، حسب تعبيره.

والثلاثاء، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحضور نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي يزور واشنطن منذ الأحد، أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية".

وأضاف خلال اجتماعه مع غالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن عدد الضحايا من المدنيين في غزة مرتفع للغاية، وأن المساعدات في المقابل قليلة جدا.