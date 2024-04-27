طوفان الأقصى" في اليوم الـ205.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف والمجازر، والشهداء يرتفعون إلى أرقام مروعة

وطن: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ 205، مجددا قصفه على مناطق متفرقة من القطاع، ومرتكبا 4 مجازر جديدة، مما أدى إلى سقوط 32 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و388 شهيدا و77 ألفا و437 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتوازي مع ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ بدء الحرب على غزة.

في سياق متصل، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر أسرى لديها يناشدون حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم، محذرين من تداعيات الهجمات على حياتهم.

وفي تعليق على هذا الفيديو، أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ضرورة اتخاذ قرار سريع من حكومة نتنياهو، إما بالمضي في خططها لاجتياح رفح أو بالتوصل إلى صفقة تبادل لاستعادة المعتقلين. كما اعتبرت أن "الضغط العسكري على حماس قد باء بالفشل، وأنه ينبغي تغيير النهج"، مشددة على أن "تجاهل الحكومة لمعتقليها جريمة".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ205: