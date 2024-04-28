بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يقصف مستوطنة "ميرون" في الجليل الأعلى

وطن: أعلن حزب الله، فجر الأحد، أنه قصف مستوطنة "ميرون" الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بها في الجليل الأعلى بعشرات صواريخ الكاتيوشا "ردا على اعتداءات الاحتلال".

ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنة "ميرون" بمدينة الجيل الأعلى بعد وصول صواريخ حزب الله.

واعلنت قنوات الاعلام العبرية إن 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وادى الى انفجارات قوية دوّت في منطقة ميرون.

وقال حزب الله، في بيان له، إنه قصف امس بالصواريخ تمركزات مستحدثة لجنود الاحتلال غرب مستوطنة "شوميرا"، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.