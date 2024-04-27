الاجتماع الوزاري العربي للمجموعة السداسية في الرياض.. أكد ضرورة إنهاء حرب غزة ووقف فوري وتام لإطلاق النار

وطن: دعا الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض مساء اليوم السبت إلى إنهاء حرب غزة ووقف فوري وتام لإطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بدعوة من المملكة، انعقد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

