رداً على قصف البقاع ..حزب الله يستهدف ثكنة "يردن" في الجولان المحتل بأكثر من 50 صاروخاً

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، استهدافها ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، بأكثر من 50 صاروخ "كاتيوشا"، وذلك رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البقاع.

وأوضحت المقاومة في بيانها أنّ هذه الثكنة هي "مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رده على قصف القرى الجنوبية اللبنانية الصامدة، استهدف حزب الله انتشاراً لجنود الاحتلال في مستوطنة "حانيتا"، بالقذائف المدفعية.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قوة مشاة إسرائيليةً في حرش "حانيتا"، بالقذائف المدفعية أيضاً، حيث حققت إصابةً مباشرة.

كذلك، استهدف مقاتلو المقاومة قوة مشاة إسرائيليةً أخرى في محيط "شتولا"، وذلك بالأسلحة الصاروخية، حيث حققوا إصابةً مباشرة، موقعين أفراد القوة بين قتيل ومصاب.

وأكدت المقاومة في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.