التخلي عن الملايين من عملات دوجكوين نظراً لاتجاه كبار مستثمريها نحو العملات البديلة مُنخفضة القيمة السوقيّة مثل Green Bitcoin وSMOG قبل تضاعُفِ أسعارها

يتجه مستثمرو عملات الميم بعيداً عن دوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB) صوبَ عملاتٍ بديلةٍ منخفضة القيمة السوقيّة مثل غرين بيتكوين (Green Bitcoin-GBTC) وسموغ (SMOG) طمعاً باستخداماتها الوظيفيّة ومكافآت الرّهن.

هل انتهى موسم عملات الميم؟ يشهد سوق الكريبتو انسحاباً مفاجئاً للمُستثمرين من عملات الميم الشهيرة مثل شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وبيبي (PEPE). وقد أثارت هذه الإشارة الهابطة حالةً من الصدمة في مجتمع الكريبتو، إذ قامت الحيتان بنقلِ كميّاتٍ هائلةٍ من هذه الأصول إلى منصّات التداول المركزيّة.



ويرى المحللون أن هذه التحرّكات تُنذر بتصحيحٍ محتملٍ لأسعار عملات الميم المعروفة بتقلباتها السعريّة الشديدة، ويُعزّز هذا الرأي مؤثر الكريبتو الشهير 7crypto_bitlord@، حيث يشير إلى أن عملات الميم تُستخدَم بشكلٍ أساسيٍّ بهدف القيام بـ"المضاربات"، وتفتقر إلى الاستخدامات الوظيفيّة الحقيقيّة مقارنةً بالعملات الرقميّة الأخرى، ما يجعلها عرضةً لحِيَل "رفع السعر المتبوع بالتخلّي عن العملة" ويترك صغار مستثمريها تحت خطر انخفاض السعر المفاجئ.



وفي ضوء هذه التحوّلات، يتسابق المستثمرون لإيجاد فرص استثماريّةٍ جديدةٍ واعدة، وتتركّز اهتماماتهم على العملات البديلة ذات القيمة السوقيّة المنخفضة والاستخدامات الوظيفيّة القوية التي تُمكّنها من تحقيق عوائدَ كبيرة؛ ومن بين هذه العملات البديلة التي تحظى باهتمامٍ واسع عملتا غرين بيتكوين (Green Bitcoin-GBTC) وسموغ (Smog-SMOG).

مشروع Green Bitcoin: بديلٌ مستدامٌ يستفيد من سوق بيتكوين الصاعدة

برز مشروع Green Bitcoin كمرّشحٍ رائد في ظلّ الحماس المتزايد قبل تنصيف بيتكوين، إذ تُثير التوقعات بارتفاع بيتكوين إلى 100,000$ اهتمام المستثمرين الباحثين عن سبلٍ بديلةٍ للاستفادة من هذا الاتجاه الصاعد، كما أن القيمة السوقيّة المُنخفضة لمشروع Green Bitcoin تضعه في موقعٍ مثاليٍّ لتحقيق نموٍّ هائلٍ.

ما هي أسباب رواج مشروع Green Bitcoin؟

حقق مشروع غرين بيتكوين نجاحاً باهراً بعدما تمكّن من حصد 3.8 مليون دولار حتى الآن خلال البيع المسبق لعملته GBTC والمتوقع أن تنفد العملات المخصّصة له بسرعةٍ نظراً لتحقيقه إقبالاً واسعاً. ويتميّز البيع المسبق هذا بنظام تسعيرٍ متدرّج يمنح أوائل المستثمرين فرصة الحصول على العملة بأسعارٍ أقلّ. ولا تُعدّ Green Bitcoin مجرّد عملة ميم عابرة، بل تتمتّع بنظام تقنيٍّ متينٍ يُركّز على أسواق المراهنات.



الرهن القائمُ على اللعب: يمكن للمستخدمين رهن عملات GBTC للمشاركة في تحدياتٍ عن توقعات مسار سعر بيتكوين بهدف كسب مكافآتٍ مُجزيةٍ في حالِ اتّضحَ صوابُ توقعاتهم، الأمر الذي يجعلها بديلاً أقلَّ مُخاطرةً من أنشطة التداول التقليديّة.



الرهن لتحقيق الأرباح دون عناء: تلبّي Green Bitcoin احتياجات المستثمرين الراغبين بتحقيق الأرباح بطريقةٍ أسهل، وذلك من خلال توفير عدة خيارات رهنٍ تُقدّم عوائد سنويّةٍ تصل نسبتها إلى 127%، حيث يُشجّع هذا النهج على الاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل ويُعزّز استقرار سعرها.

ويعمل مشروع Green Bitcoin على بلوكتشين إيثيريوم الصديقة للبيئة، ما يُقلّل من أثره البيئيّ مقارنةً بمشاريع الكريبتو التي تعمل وفق خوارزميّة إثبات العمل (PoW) مثل بيتكوين، حيث تستهلك 34 واط ساعي (Wh) فقط لكلِّ معاملةٍ، بينما يبلغ استهلاك بيتكوين 1,173,000 واط ساعيّ، وبيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) استطاعة تقدر بـ 189.75 واط ساعي، ومن بيتكوين إس في (Bitcoin SV-BSV) ما مقداره 913 واط ساعي. وعليه، يُناسب نهج مشروع غرين بيتكوين اهتمامات المستثمرين الباحثين عن فرصٍ استثماريّةٍ تُراعي المسؤوليّة الاجتماعية.



وإليكم فيما يلي البيانات الاقتصادية لعملة GBTC:

منح الأفضلية لأوائل المستثمرين: يُخصّص المشروع 50% من معروض عملته الكلّي للبيع المسبق، وذلك من أجل مكافأة أوائل مستثمرِيه.

يُخصّص المشروع 50% من معروض عملته الكلّي للبيع المسبق، وذلك من أجل مكافأة أوائل مستثمرِيه. حوافز الاستثمار على المدى الطويل: يُخصّص المشروع 20% من معروض العملة لمكافآت الرهان، بهدف تشجيع المشاركة طويلة الأجل.

يُخصّص المشروع 20% من معروض العملة لمكافآت الرهان، بهدف تشجيع المشاركة طويلة الأجل. الوصول العالميّ: تم تخصيص 12.5% للمبادرات التسويقّية من أجل زيادة الوعي بالمشروع.

التداول السلس: سيتّجه 7.5% لتوفير السيولة الكافية على منصّات التداول.

سيتّجه 7.5% لتوفير السيولة الكافية على منصّات التداول. مجتمعٌ مزدهر: يُخصّص المشروع 10% لمكافأة أعضاء المجتمع مستهدفاً بناء حاضنةٍ مجتمعيّةٍ قويّة.





اهتمام المؤثرين وتوقعاتٌ إيجابية

حظيت عملة GBTC بإشادة شخصياتٍ بارزةٍ في عالم الكريبتو مثل Decrypt Crypto وCrypto Boy، ونوّهت هذه الشخصيات بنهجها الصديق للبيئة وإمكاناتها الاستثماريّة. وقد أدرَج اليوتيوبر Jacob Crypto Bury هذه العملة ضمن أفضل فرص البيع المسبق قبل حدث تنصيف بيتكوين المتوقّع في نيسان/أبريل 2024.

مشروع Smog: تنينٌ يُحلّق في سماءِ عملات الميم

عصَفت عملة SMOG بقطاع عملات الميم مرتفعةً بنسبةٍ هائلةٍ تبلغ 1,339% خلال 24 ساعةً فقط من إطلاقها على منصّة تداولٍ لامركزيّةٍ على بلوكتشين سولانا؛ ويُعزى هذا النموّ الكبير إلى بياناتها الاقتصاديّة الإستراتيجيّة وخارطة طريق المشروع المتميّزة.



وإليكم المزايا الرئيسيّة لعملة SMOG:

توافق العملة مع عدّة شبكات بلوكتشين: يمكن لعملة SMOG الوصول إلى مجموعةٍ أوسَع من المستخدمين وإزالة الحواجز أمام اعتمادها بفضلِ إطلاقِها على شبكتي إيثيريوم وسولانا.

عوائد الرهن: يمكن للمستثمرين الاستمتاع بعوائد رهنٍ سنويّةٍ مجزيةٍ قدرها 42%، الأمرُ الذي يُشجّع على الاحتفاظِ بها على المدى الطويل ويُساهِم باستقرار سعرها.

حملة توزيعاتٍ مجانيّة واسعة: خصّص المشروع 35% من المعروض الكلّي لعملة SMOG من أجل حملات التوزيع المجانيّ، ما يضمن توزيعاً واسعاً ويُشجّع على نموّ المجتمع، وقد أثمرت هذه الإستراتيجيّة عن نتائجَ مذهلةٍ، فقد اجتذبت أكثرَ من 17,100 عضوٍ نشطٍ في قناة المشروع على تطبيق تيليجرام.

مكافآت اللعب: بفضل شراكاتهِ مع منصّاتٍ مثل Zealy، يُقدّم مشروع Smog مهامَّ يوميّةً على شكل ألعاب يُمكن للمستخدمين من خلالها كسب المكافآت، وقد ساهمت هذه المبادرة بشكلٍ فعّالٍ في تعزيز مشاركة المجتمع.

التوقعات والإمكانات المستقبليّة

أشعلت الشائعات حول إدراج العملة المحتمل على منصّة بينانس وآلية الحرق الانكماشية فتيلة الحماس بين جمهور المستثمرين، فقد أعربَ العديد من محللي الكريبتو البارزين على يوتيوب -مثل Matthew Perry وJacob Bury- عن تفاؤلهم تجاه إمكانات عملة SMOG، متوقّعين أن تكون العملةَ الرقميّةَ التالية التي ترتفع 100 ضعفٍ.



وتردّدت بعض الشائعات أيضاً بأنّ الفريق المجهول وراء مشروع Smog هو نفسُه الفريق القائم على الحملة الناجحة لمشروع Sponge، وقد غذّت هذه الصلة التوقّعات بقدرة SMOG على محاكاة نجاح SPONGE وخلق دفعةٍ جديدة من أصحاب الملايين عن طريق العملات الرقميّة.

لا تفوّتوا فرصة الاستثمار بعملة SMOG

بفضل قيمتها السوقيّة المنخفضة وفكرة التنين الجذّابة، تُقدم SMOG فرصةً مغريةً للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من موجة الهوس التالية بعملات الميم. وإليكم نظرةً فاحصةً على أهمّ ميزاتها:

الارتفاع الصاروخيّ: ارتفع سعر SMOG بنسبة 36% في يوم واحدٍ فقط خلال شهر آذار/مارس الحالي لتصبحَ إحدى أبرز عملات الميم في السوق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الاهتمام الواسع من قِبَل المستثمرين الكبار مع تدفق طلبات شراء كبيرة تتجاوز قيمتها الـ 10,000$.

أسسٌ مجتمعيّة متينة: رغمَ كونها عملةً جديدةً بالمطلق، تتمتّع SMOG بقاعدةٍ مجتمعيّةٍ قويّةٍ تزيد على 75,000 مالكٍ للعملة و34,000 متابعٍ على تويتر، بالإضافة إلى مجموعةٍ نشطةٍ على تيليجرام تضمُّ أكثرَ من 17,000 عضو.

المشاركة المجتمعيّة المبتكرة: تتميّز SMOG بنهجها الفريد في بناء المجتمع، فقد حققت حملة التوزيعات المجانيّة -التي خصص لها المشروع 35% من معروض عملته الكلّي- نجاحاً باهراً في جذب قاعدة مستخدمين متنوّعةٍ، كما أن الشراكات -مثل تلك التي أبرمت مع Zealy، والتي تُقدّم مهامَّ ألعابٍ للحصول على مكافآتٍ- تُعزّز بشكلٍ أكبرَ من وضع المشاركة المجتمعية.



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ويُعزى النموّ الملحوظ لمشروع Smog إلى مجتمعه المزدهر وحملة التوزيع المجانيّ الخاصة به؛ فهو يتمتّع بموقعٍ مميّز يسمح له بتكرار قصص النجاح السابقة لعملات الميم مثل Dogwifhat (ذات الرمز WIF) التي شهدت ارتفاعاً ضخماً في سعرها بعد إدراجها في منصّات التداول. وتُسهم الشائعات حول إدراج العملة المُحتمل على منصّة تداولٍ رائدة مثل بينانس بزيادة تفاؤل المستثمرين.

نظرةٌ على المستقبل

يمثّل العزوف المفاجئ عن الاستثمار بعملات الميم -مثل دوجكوين- فرصةً لاستكشاف العملات البديلة الواعدة ذات القيمة السوقيّة المنخفضة والاستخدامات الوظيفيّة القويّة. ومن هذا المنطلق، برزت عملتا Green Bitcoin (ذات الرمز GBTC) وSMOG كرائدتين في هذا المجال؛ فكلٌّ منهما يقدم قيمةً فريدة خاصة به.



ويلبّي مشروع Green Bitcoin احتياجات المستثمرين المهتمّين بالبيئة الراغبين بالاستفادة من الموجة الصاعدة لعملة بيتكوين من خلال الرهن القائم على اللعب وأسواق التوقعات. من ناحيةٍ أخرى، يستفيد مشروع Smog من هوس المستثمرين بعملات الميم من خلال إستراتيجيّة التوزيع المجانيّ المبتكرة وتَوافِق عملته مع عدة شبكات بلوكتشين إضافةً لتمتّعها بآلية حرق انكماشيةٍ.



وأخيراَ، يفتخر كلا المشروعين بمجتمعِهِ القويّ وسعيه الحثيث لبناء أنظمةٍ تقنيةٍ قويّةٍ، ما يجعل من عملتي GBTC وSMOG فرصاً استثماريّةً جذّابةً للباحثين عن إمكانات نموٍّ عاليةٍ في موسم عملات الميم القادم.