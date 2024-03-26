موجة ارتفاعاتٍ جديدة لعملتي شيبا إينو ودوجكوين مع اقتراب حصيلة الطرح الأوليّ لعملة مشروع Dogecoin20 من علامة 2 مليون دولار

شهدت أسعار رائدتي فئة عملات الميم -دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)- ارتداداً صاعداً منذ البارحة ليرتفعَ سعر كلٍّ منهما بمعدّلٍ يزيد على 10%، وقد لفتت هذه الحركة الصاعدة انتباه المستثمرين الصغار مشيرةً إلى استمرار موجة الحماسة تجاه عملات الميم، وفي هذه الأثناء يقوم مشروع Dogecoin20 بتوسيع قاعدته الشعبيّة سريعاً لينجَحَ -حتى الآن- بحصد تمويلٍ ذي قيمةٍ تجاوزت 1.8 مليون دولار.

رائدة عملات الميم دوجكوين تتعافى وتشهد ارتداداً للأعلى بنسبة 10%

تقود دوجكوين التحرّكات الصاعدة لأسواق عملات الميم حيث ارتفعَ سعرها بأكثرَ من 10% خلال آخر 24 ساعةً مسجّلاً 0.149$، لتستعيد بذلك جزءاً من خسائر موجة البيع التي تعرّضت لها السبت الماضي، ويمثّل هذا الزخم الصاعد انفراجةً لمالكي عملة DOGE ممّن اختبروا عدة أيام من التحركات السعرية الهابطة بعد بلوغ أعلى المستويات المسجّلة مؤخراً يوم الخميس الماضي.

وتكشف بيانات موقع CoinMarketCap عن عودة DOGE إلى قائمة العملات الرقمية العشرة الأعلى من حيث القيمة السوقية (مسجّلةً 21.3 مليار دولار). وعلى صعيد التحليل الفنيّ، فقد ارتدَّ سعر عملة دوجكوين عن مستوى الدعم البالغ 0.140$ للأعلى مُستخدماً إياه كأساسٍ لمعاودة مساره الصاعد، حيث نجَح هذا المستوى مرّتين خلال الأسبوع الأوّل من آذار/مارس بتوفير الدعم للسعر، ما يشير إلى تمثيله نطاق دعم قوياً له؛ ولا شكّ أن الزخم الحاليّ هو في صالح الثيران (المضاربين على الارتفاع)، لكنّنا لا نعلم مدى قدرته على التمسّك بمستوى الدعم هذا.

ارتفاع سعر شيبا إينو بمعدل 16% لتواكب دوجكوين

شاركت عملة شيبا إينو (SHIB) بشكلٍ فعالٍ في موجة الارتفاعات على الرغم من دوجكوين قد سرقت الأضواء، وارتفعَ سعر SHIB بمعدّل 16% خلال آخر 24 ساعةً مسجّلاً 0.0000282$ تقريباً، لتستعيد العملة مستوى متوسط الحركة البسيط لمدّة 20 يوماً (SMA-20) على مخططٍ إطاره الزمنيّ 4 ساعاتٍ.

وتُعتبر هذه الإنجازاتُ مؤشراتٍ إيجابيةً على استمرار الاتجاه الصاعد حيث يترقّب المتداولون الآن اختراق السعر لمستوى المقاومة البالغ 0.000030$. وشهدت أسواق التداول الفوريّ ارتفاعاً في حجوم التداول بمعدل 14% مقارنةً بالأمس، ما ساهم بارتداد سعر عملة SHIB للأعلى، كما حققت عملات ميم بارزةٌ أخرى مكاسبَ هائلةً تجاوزت نظيرتها لعملة شيبا إينو إلا أنها تبقى خياراً جذاباً للمتداولين بفضل مجتمعها الكبير، ولكنّها ما تزال بعيدةً بنسبة 38% مقارنةً بأعلى مستوياتها المسجّلة منذ عامين (عند 0.0000458$) والذي سجّلته هذا الشهر، ما يعني إمكانية تحقيق المزيد من النموّ في حال احتفاظ سعرها بزخمه الصاعد.



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معدل العائد السنويّ المرتفع لرهن عملات DOGE20 يلفت الأنظار إليها، والخوف من فوات الفرصة يدفعُ بالإقبال على طرح العملة الأوّلي

نجح مشروع Dogecoin20 -المُستوحى من سمات الكلاب أيضاً- باكتساب زخم هائلٍ إلى جانب عملتي SHIB وDOGE، إذ يتميّز المشروع بمزيج فريد من ثقافة الميم وآليات الرهن على البلوكتشين، الأمر الذي لفتَ أنظار المستثمرين خلال الطرح العام الأوليّ لعملته، حيث فاقت حصيلته 1.8 مليون دولار أتت من قِبَلِ المستثمرين الصغار خلال بضعةِ أسابيع.

يُذكر أن سعر عملة DOGE20 المُخفّض -والبالغ 0.000164$ خلال بيعها المُسبق- وعوائد رهنها العالية قد تسبَّبَ بتزايد الطلب على شرائِها، وبحسب لوحة معلومات الرهن: سيستمتع المستثمرون المبكّرون ممّن يُسارعون لرهن ممتلكاتهم منها بعائد سنويّ هائلٍ تصل نسبته إلى 404% منها؛ وقد تم تخصيص 15% من معروض العملة البالغ 140 ملياراً لتوزيع عوائد الرهن، إذ تمنح ميزة الرهن استخداماً عملياً لعملة مشروع Dogecoin20 تفتقر إليه غالبية عملات الميم التقليدية الأخرى.

ولا تُعتبر مزايا العملة السببَ الوحيد لشهرتها، إذ تمتلك العملة مجتمعاً نشِطاً عبرَ منصتي X (تويتر سابقاً) وتيليجرام، ما أدّى لتنامي مشاعر الخوف من فوات فرصة تحقيق الربح (FOMO) والمُسارعة لمحاولة الاستفادة من "نسخة DOGE المطوّرة". وفي هذا السياق، أشاد جيكوب باري (Jacob Bury) -وغيره من مؤثري الكريبتو المشاهير على اليوتيوب- بإمكانات عملة DOGE20 لمتابعي قناته البالغ عددهم 34,000 مشتركٍ، وذلك نظراً لتمتّع عملة مشروع Dogecoin20 بكافة المقوّمات التي تُؤهلها لريادة فئة عملات الميم. يبقى أن نتابع تطورات العملة عن كثب لمعرفة ما يمكنها تحقيقه، والتحقق من إمكانية ارتقائها لمستوى الطموحاتِ العالية.



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