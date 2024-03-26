عملة الميم الناشئة Dogecoin20 تحقق نمواً هائلاً مع جمع بيعها المسبق 2 مليون دولار في غضون 4 أيام فقط؛ فما سبب دعم المتداولين لها؟

بلغت حصيلة البيع المسبق لعملة مشروع Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) مبلغاً هائلاً وصلَ إلى 2 مليون دولار خلال 4 أيام فقط وسط مسارعة المستثمرين كي يصبحوا من أوائل المشاركين في هذه العملة التي تمثل تطويراً رائعاً لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE). ويسعى مشروع Dogecoin20 إلى تطوير الأسس التي قامت عليها عملة Dogecoin الأسطوريّة عبر توفير آلية إجماع صديقةٍ للبيئة وإزالة خصائصها التضخمية، وتوفير دخلٍ دون بذل جهد لحامليها.



ففي أعقاب نجاح بيعها المسبق المذهل بحصد 2 مليون دولار في غضون أربعة أيام فقط، يتضح جلياً مدى دعم المتداولين لهذه العملة الناشئة -المستوحاة من سمات الكلاب اللطيفة- باعتبارها مرشّحاً مُحتملاً لقيادة ركب فئة عملات الميم.

الحصيلة المذهلة لعملة DOGE20 تبلغ 2 مليون دولار في غضون أربعة أيام فقط

رغم إطلاقها قبل أربعة أيام فقط، فقد نجحت عملة مشروع Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) بجمع تمويلٍ هائلٍ بلغت قيمته 2 مليون دولار، وسط تهافت المستثمرين عليها للاستفادة من تحديث عملة دوجكوين الأصلية الذي يوفر دخلاً دون عناء.



يأتي ذلك وسط إشادة الكثيرين بمشروع Dogecoin20 باعتباره الصورة الأمثل لعملة دوجكوين فيما لو كان الملياردير إيلون ماسك قد قرّر إنشاءَها بنفسه، وذلك بسبب تركيزها الفريد على الاهتمام بالأبعاد البيئية وهيكلية بياناتها الاقتصادية البعيدة عن التضخّم.



كذلك جلبت أحدث إضافةٍ لفئة عملات الميم المرتبطة بعملة DOGE هذه مزيجاً فريداً وجديداً للاحتفاء بعملة الميم الأسطورية، إذ تتضمّن ميزةً مُغريةً تتيح لمالكي عملة DOGE20 رهن ممتلكاتهم منها لكسب دخلٍ دون بذل جهد؛ فإلى جانب نهجه الساعي لجلب الابتكارات إلى ساحة عملات الميم التقليدية، يرتكز مشروع Dogecoin20 إلى مبدأ "فعل الخير فقط كلَّ يوم" (المستمدّ من أحرف كلمة DOGE).

ما هو مشروع Dogecoin20 وما أسباب حماس المستثمرين له؟

يُعدّ مشروع Dogecoin20 التطويرَ الأمثل لسابقه Dogecoin، حيث يضيف مجموعةً من الميزات الجديدة إلى عملة الميم المستوحاة من سمات شيبا إينو عبر تصميمه للعمل بخوارزمية إثبات الرهن (PoS) الصديقة للبيئة.



وكانت عملة دوجكوين (DOGE) قد أطلِقت في كانون الأول/ديسمبر من عام 2013 وصُمّمت لتكون بديلاً ممتعاً لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC). ورغم انطلاقها بنهج عفويّ، إلا أن عملة Dogecoin أصبحت -في نهاية المطاف- واحدةً من روّاد القطاع حيث تلقت دعماً مجتمعياً قوياً وأصبحت إحدى العملات الرقمية المفضّلة لدى إيلون ماسك.



وفي حين قدّمت Dogecoin مفهوماً جديداً لقطاع الكريبتو، فقد عانت أيضاً من بعض المشكلات المثيرة في أسسها التقنية؛ فعلى سبيل المثال، يعمل البروتوكول الخاص بها وفق خوارزمية إثبات العمل (PoW) كثيفة الاستهلاك للطاقة والمسبّبة لأضرارٍ بيئية، كما تُعد Dogecoin عملة ميم تضخميةً، إذ لا يوجد حدٌّ أقصى للعملات التي يتم إصدارها يومياً -والمقدّرة بالملايين- مع ما لذلك من أثرٍ سلبيّ على قدرتها في الاحتفاظ بقيمة استثمارات مالكيها.

وقد جاء مشروع Dogecoin20 بحلولٍ لهذه المعوقات عبرَ تصميمه للعمل وفق خوارزمية إثبات الرهن واعتماده معروضاً أقصى ثابتاً لعملته DOGE20 ضمن بياناتها الاقتصادية، ما مكّنه من توفير معاملاتٍ أسرع بتكلفةٍ أقل، إلى جانب دعمه نظم التمويل اللامركزيّ بفضل تصميم عملته كي تعملَ وفق معيار ERC-20، ما يتيح توافقها مع كافة المحافظ الرئيسيّة بالقطاع كمحفظتي ميتاماسك (MetaMask) وTrust Wallet.

آلية رهنٍ مميزة لتوفير دخل دون عناء وبياناتٌ اقتصادية احترافية

نجح مشروع Dogecoin20 بدمج آلية رهنٍ فريدة في نظامه التقنيّ بما يتيح لمالكي عملته DOGE20 رهنَ ممتلكاتهم منها وكسب دخلٍ دون عناء بالمقابل، حيث توفر آلية الرهن هذه مكافآتٍ للجميع وفقاً لنسبة عملاتهم المرهونة في مجمّع الرهن؛ فكلما ازدادت كمياتهم المرهونة، كلما ارتفعت عوائدهم. وقد خصّص مطوّرو المشروع نسبة 15% من معروضها الكليّ لتوزيع مكافآت الرهن خلال العامين القادمين، ومعظمها (بواقع 12.5%) سيتمّ إصدارها على مدار العام الأول لتحفيز مالكيها على رهن ممتلكاتهم منها مبكراً.

يُذكر أن آلية رهن عملة DOGE20 توفر -حالياً- عائداً سنوياً مذهلاً بنسبةٍ تصل إلى 415%. وبطبيعة الحال، من المتوقع تراجع هذا المعدل كلما زاد عدد العملات المرهونة في مجمّع الرهن، ولكنّه سيظلّ أعلى -بشكلٍ ملحوظٍ- من معظم عوائد رهن نظيراتها القائمة على خوارزميّة إثبات الرهن.

جديرٌ بالذكر أنه قد تمَّ تصميم معدل العائد المرتفع -المذكور أعلاه- لتشجيع مالكي العملة على الاحتفاظ بها لفتراتٍ طويلة، ما يساعد على منع تعرّضها لضغوطٍ بيعيةٍ بمجرّد إطلاقها.



كما يوفر موقع المشروع آلةً حاسبةً لاستكشاف عوائد الرهن التي يمكن لمالكيها الاستمتاع بها، والتي تقوم بحساب مقدار عوائدهم المحتملة عند رهنهم لممتلكاتهم منها. من جانب آخر، صمّم مطوّرو عملة DOGE20 هيكلية بياناتها الاقتصادية ببراعةٍ لتعزيز ميزاتها التنافسية داخل قطاع الكريبتو الذي يعجّ بعملات الميم التقليدية.

ونظراً لأنّ معروضها الكليّ يبلغ 140 مليار عملة DOGE20، فقد تم تخصيص 25% منها لصالح البيع المسبق، ويتوزّع ما تبقى من هذا المعروض على النحو التالي:

25% للتسويق - للمساهمة بضمان تواجد قويّ لعملة DOGE20 في فئة عملات الميم.

25% لخزينة المشروع - ما يتيح للمجتمع التصويتَ على كيفية توجيه DOGE20 جهودَها للأعمال الخيرية.

15% لعوائد الرهن - ما يوفر دخلاً دون عناء للمُستخدِمين عبرَ آلية الرهن.

10% مخصّصةٌ للإدراج في المنصات اللامركزية - لتوفير أجواء تداولٍ سلسةٍ عند إطلاق عملة DOGE20.

كيفية شراء DOGE20

يمرّ مشروع Dogecoin20 -حالياً- بمراحل البيع المسبق لعملته DOGE20، ما يتيح للمستخدمين شراءها كي يُصبحوا من أوائل مستثمري هذا التحديث المذهل لسابقه دوجكوين، ويستخدم البيع المسبق إستراتيجية تسعيرٍ تصاعديةً، ما يعني ارتفاع سعر DOGE20 تدريجياً بتوالي مراحله.

لذا فإن أوائل مشتري عملة DOGE20 سيستفيدون أكثرَ نظراً لمسارعتهم إلى شرائها بأسعارٍ مخفّضةٍ؛ علماً بأنها تُباع حالياً بسعر 0.000158$ فقط، إلا أن سعرَها يُنتظر ارتفاعه في غضون اليومين القادمين.



ولشراء عملة DOGE20، يتوجّب على المستخدمين توصيل محافظهم الرقمية بواجهة Web3Payments الخاصّة بالمشروع، ليُصبح بإمكانهم اختيار طريقة الدفع المفضّلة سواءً باستخدام عملة ETH أو USDT وتحديد القدر المراد شراؤه من عملات DOGE20، كما يُمكنهم استخدام بطاقة الخصم/الائتمان لإتمام عملية الشراء.



أخيراً، تستعدّ عملة DOGE20 -بوجهٍ عام- لتصبح عملة الميم التالية الأكثرَ رواجاً وتألقاً في فئة عملات الميم لما توفره من عوائد مميزة لمُستثمريها الأوائل من خلال تنامي قيمتها المُتوقّعة وعوائد الرهن التي يمكنهم الاستمتاع بها دون بذل جهد.



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