الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من مخيم الجلزون ومزارع النوباني شمال رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالا، واعتقلت كلا من: سعيد أحمد نخلة، ومحمد فادي دار زيد، ومهند أحمد غوانمة، والفتى نصار كامل الطيراوي، وثائر صافي، وعبد الرحمن جمعة أبو عياش، ومن غزة كلا من: ياسر بطنجي، وخالد الغزاوي، حمدان الغزاوي، ومحمد الغزاوي، عقب دهم منازلهم في المخيم، وتفتيشها.

ولفتت المصادر الى أن الاحتلال اعتقل المواطن جمال داغر من منزله في قرية مزارع النوباني شمال المدينة.