"الإحصاء": عجز الميزان التجاري في تشرين الثاني الماضي بنسبة 18%

وطن: أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 401.7 مليون دولار أميركي، منخفضا بنسبة 18% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 32%، مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022.

وبحسب نتائج المسح، فقد ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 100.8 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الصادرات إلى دولة الاحتلال بنسبة 5% مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وشكلت الصادرات إلى دولة الاحتلال 66% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2023.

بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 54% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 34.3 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 502.5 مليون دولار أمريكي.

كما انخفضت الواردات من دولة بنسبة 16% مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وشكلت الواردات من دولة الاحتلال 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2023. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 11%، مقارنة مع الشهر السابق.